Poêles électriques : pour quelles raisons choisir une poêle électrique ?

Pourquoi choisir un poêle électrique ?

De nos jours, les poêles électriques sont de sérieuses alternatives aux cheminées traditionnelles. Ils offrent non seulement des fonctions similaires, bien que moins efficaces, mais également un design moderne et esthétique. En outre, ils présentent l’avantage d’être plus simples à installer et d’utiliser que les poêles à bois et les poêles à gaz.

Fonctionnement et installation des poêles électriques

Un poêle électrique fonctionne grâce à un courant électrique et est réglable en température. Il permet de créer une ambiance chaleureuse dans n’importe quelle pièce, quel que soit le moment de l’année. Sa fonction principale est le chauffage, mais il est aussi très apprécié pour sa valeur décorative. De plus, il nécessite uniquement une prise électrique pour fonctionner.

L’installation d’un poêle électrique est simple et rapide. Aucune cheminée n’est requise, car son but est de faciliter la diffusion de la chaleur et d’assurer une distribution optimale dans la pièce. Il est conseillé de choisir un emplacement qui ne gêne pas les autres appareils électriques.

Puissance et économie d’énergie

Les poêles électriques sont généralement parmi les modes de chauffage les plus économiques. Leur puissance varie en moyenne entre 1 000 et 2 000 watts. Sachant que 1 000 watts peuvent chauffer une surface de 10 mètres carrés, 2 000 watts suffisent pour une pièce d’environ 20 mètres carrés.

Types de poêles électriques

Sur pied : Les poêles électriques sur pied ont l’avantage de ne nécessiter aucun équipement spécifique, à part une prise électrique. Posés directement au sol, ils sont parfaits si vous recherchez un appoint de chauffage intérieur. Robustes et esthétiques, ils peuvent être déplacés d’une pièce à l’autre.

Encastrables : Comme leur nom l'indique, les poêles électriques encastrables sont directement intégrés dans un mur. Ils offrent un effet très réaliste, comparable à celui d'une véritable cheminée. Bien que leur installation soit plus complexe que celle des autres types, ils permettent de gagner de l'espace, surtout dans les petites pièces.

Mural : Tout comme les modèles sur pied, les poêles électriques muraux sont simples et rapides à installer. Semblables à la fixation d'une télévision au mur, ils sont fixés à l'aide d'un support en H. L'installation nécessite quelques outils, mais elle peut être effectuée en peu de temps. Ensuite, il suffit de brancher l'appareil à une prise électrique. Comme les modèles encastrables, ils permettent un gain de place non-négligeable.

Coût des poêles électriques

Le coût des poêles électriques dépend de plusieurs facteurs, tels que le type d’installation, la puissance de chauffe ou les dimensions. Par exemple, un poêle électrique design peut être trouvé à partir d’une cinquantaine d’euros, mais le prix peut facilement dépasser 500 euros pour des modèles plus avancés et performants.