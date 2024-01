Performance énergétique : entre diagnostics théoriques et réalités du terrain

Les disparités entre le DPE et la consommation réelle d’énergie

Une étude récente menée par le Conseil d’Analyse Economique (CAE) met en lumière un important décalage entre les estimations théoriques du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) et la consommation énergétique réelle des ménages. Alors que les logements classés A ou B sont censés être performants d’un point de vue énergétique, l’augmentation effective de la consommation n’est que de 86%, comparé aux 560% estimés par le DPE. Gabrielle Fack, membre du CAE, souligne que « Ce travail nous permet d’établir un lien entre les caractéristiques des ménages, les caractéristiques des logements et les dépenses énergétiques. » Il apparaît clairement que le comportement des occupants joue un rôle prédominant, ceux habitant dans des logements mieux notés ayant tendance à consommer plus.

Les erreurs techniques et humaines affectant la fiabilité du DPE

La nouvelle méthode de calcul 3CL, en vigueur depuis 2021, est critiquée pour surestimer les performances des isolations et ignorer leur détérioration au fil du temps. De plus, des diagnostics complaisants où des professionnels gonflent les notes et des erreurs d’appariement, notamment dans les logements collectifs, entachent la crédibilité du DPE. Cette situation est d’autant plus problématique dans les logements plus grands où l’inertie thermique réduit les différences de consommation. Le CAE met en avant que les occupants de ces espaces plus vastes ont tendance à être plus économes, estompant ainsi les écarts théoriques.

Les habitudes de consommation et le vieillissement des matériaux peu pris en compte

Les diagnostics de performance énergétique basés sur des calculs théoriques ne tiennent pas suffisamment compte des habitudes de consommation et du vieillissement des matériaux. Il est donc impératif de repenser le diagnostic de performance énergétique pour qu’il devienne un indicateur plus fiable de la performance énergétique guidant les consommateurs vers des choix éclairés et durables. Le DPE tel qu’il est actuellement conçu offre parfois une image trompeuse de la performance énergétique des logements. La nécessité d’une révision en profondeur du système actuel est plus pertinente que jamais pour un diagnostic qui reflète mieux notre réalité en matière de électricité.

La nécessaire révision du système de diagnostic énergétique

Pour construire des ponts entre les aspirations des citoyens et les possibilités offertes, nous sommes confrontés à des diagnostics de performance énergétique insuffisamment précis et souvent biaisés. Une réforme globale du système s’avère indispensable pour tenir compte à la fois des enjeux techniques, des comportements des utilisateurs et de l’évolution des matériaux au fil du temps. Les acteurs concernés par l’élaboration et la mise en œuvre des diagnostics doivent être encouragés à adopter une approche plus rigoureuse et réaliste.

Une nouvelle méthodologie intégrant davantage les facteurs concrets

Sur le plan technique, la méthodologie de calcul doit être améliorée pour intégrer des paramètres tels que l’inertie thermique, le vieillissement des isolations et les spécificités locales (environnement et climat). De même, les éléments liés aux comportements des occupants devraient être pris en compte, car ils influencent grandement la consommation d’énergie.

Amélioration des compétences et de l’expertise des professionnels réalisant les diagnostics

Durcissement des contrôles et sanctions en cas de fraude

Mise en place d’un système de certification et de formations continues pour garantir une qualité constante des services

Enfin, l’implication des citoyens dans cette démarche est primordiale. Par une meilleure information et sensibilisation sur les enjeux énergétiques, les consommateurs seront plus à même d’adapter leur comportement et de prendre conscience de l’impact de leurs choix au quotidien.

Pour conclure, une révision approfondie du système de diagnostic de performance énergétique s’impose pour prendre en compte les réalités souvent complexes et nuancées du terrain. Seules des améliorations techniques, des contrôles renforcés et une réelle prise en compte des comportements des occupants permettront d’offrir aux consommateurs un outil précis, fiable et utile dans leurs démarches en matière d’énergie.