Nouvelles orientations de la loi énergétique : des changements notables pour les consommateurs français

Au début du mois de février, les parlementaires commenceront à examiner le projet de loi préliminaire concernant l’énergie en France. Mis au point par le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition Énergétique et Fortifiée, ce plan d’action se concentre sur deux axes principaux : une réduction significative de 50% de la consommation d’énergies fossiles d’ici 2030 et 65% d’ici 2035 comparé à 2012, ainsi qu’une baisse de la consommation totale d’énergie de 30% sur la même période.

Vers une meilleure information et protection des consommateurs

S’appuyant sur l’expérience de la crise énergétique de 2022, le gouvernement décide de s’attaquer aux pratiques abusives dans le secteur de l’énergie. Parmi les mesures phares, on retrouve notamment :

Une estimation de la facture annuelle incluse dans les offres d’électricité et de gaz, basée sur les estimations de consommation de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE).

Un délai de préavis porté à trois mois au lieu d’un, donnant ainsi plus de temps aux consommateurs pour prendre une décision éclairée concernant les modifications de leurs contrats.

La fin des mensualités sous-estimées, une pratique courante chez certains fournisseurs d’énergie qui consiste à maintenir des mensualités basses malgré les augmentations de prix, menant ainsi à de lourdes factures annuelles de régularisation. Les hausses tarifaires devront désormais être répercutées immédiatement sur les mensualités, avec un nouveau calendrier applicable dans les deux mois.

Le passage d’un tarif indexé aux tarifs réglementés vers des prix plus volatils ne pourra avoir lieu qu’après une année de contrat, sauf accord explicite du consommateur.

Ces mesures axées sur la transparence et la protection marquent un tournant majeur dans la régulation du marché de l’énergie en France. Elles promettent une ère de meilleure information et de sécurité accrue pour les consommateurs, leur permettant de naviguer plus sereinement au travers du paysage énergétique en constante évolution.

Les futurs changements attendus suite à la publication des prix de référence par la CRE

Suite à la publication des prix de référence par la Commission de Régulation de l’Énergie, les consommateurs devront s’attendre à :

Une intensification de la concurrence entre les différents fournisseurs d’énergie, pouvant potentiellement conduire à des offres plus attractives pour les clients.

Un renforcement de la surveillance des pratiques commerciales des fournisseurs afin de garantir le respect des nouvelles règles mises en place.

Des impacts sur la consommation d’eau et l’immobilier

Alors que les épisodes de sécheresse se multiplient, la France – championne d’Europe des piscines privées avec 3,4 millions de bassins en 2022 – est confrontée à un dilemme entre la consommation d’eau et l’impact sur le marché immobilier. Les propriétaires de piscines pourraient être de plus en plus encouragés à privilégier des systèmes de chauffage moins énergivores et plus respectueux de l’environnement.

En somme, ces nouvelles mesures et les futurs changements dans le secteur de l’énergie et du marché français constituent une étape importante pour garantir une meilleure protection et information des consommateurs face aux pratiques abusives de certains fournisseurs. Les citoyens devraient donc rester attentifs aux évolutions législatives et réglementaires qui ponctueront les prochaines années, afin de prendre des décisions éclairées concernant leur consommation d’énergie.