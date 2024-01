Macron assure que le prix de l’électricité en France restera inférieur à celui des voisins européens

Le Président Emmanuel Macron s’exprime sur les prix de l’électricité

Le mardi lors d’une conférence de presse, le Président Emmanuel Macron a assuré que le prix de l’électricité retournerait à la normale, tout en affirmant qu’il resterait sensiblement plus bas que ce que paient les consommateurs chez nos voisins européens. « Et surtout, quelles que soient les annonces du gouvernement dans les prochains jours, il restera sensiblement plus bas que ce qui est payé en Allemagne, en Espagne et en Italie », a déclaré le chef de l’État. « Là où elle aurait dû augmenter de plus de 100 % l’année dernière, elle n’a dû augmenter que de 25 %. Et nous continuerons à avoir un prix de l’électricité nettement inférieur à celui de nos voisins », a-t-il ajouté, tout en refusant de se substituer au gouvernement pour faire les annonces précises attendues prochainement.

Pas de gel des tarifs réglementés de l’électricité selon Bruno Le Maire

Lundi, lors d’une visite à la centrale nucléaire de Gravelines, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a laissé entendre qu’il n’y aurait pas de gel des tarifs réglementés de l’électricité comme le souhaitaient les consommateurs. Il a cependant affirmé que « Un gel des prix réglementés est exclu. Nous discuterons avec le Premier ministre et le Président de la République du chiffre définitif qui sera retenu, mais je redis ce que j’ai toujours dit : je tiens parole, il n’y aura pas d’augmentation des prix de l’électricité de plus de 10 % dans les prochains jours », a déclaré M. Le Maire.

Comparaison des tarifs énergétiques pour différentes situations

Révision biannuelle des tarifs réglementés de l’électricité

Le tarif réglementé de l’électricité, dont bénéficient la majorité des ménages, est révisé deux fois par an, le 1er février et le 1er août. La semaine dernière, l’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir a demandé au gouvernement un gel de ce tarif réglementé de l’électricité, car les prix de gros ont connu une détente significative ces derniers mois après des hausses historiques en 2022.

Comprendre et réagir face aux hausses des factures de gaz en France

En parallèle à cette problématique sur les prix de l’électricité, la hausse des factures de gaz en France représente également un enjeu majeur pour les consommateurs. Comprendre les raisons de ces augmentations et mettre en place des solutions adaptées permettra de mieux anticiper et de limiter l’impact sur le budget des ménages français.