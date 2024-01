Augmentation des factures de gaz en France : Comprendre et réagir face à la hausse

Taxe sur la consommation de gaz naturel :

Ce sont près de 12 millions de ménages français qui seront touchés par la hausse des factures de gaz cet hiver, suite à la décision gouvernementale d’augmenter les prix du gaz. En effet, depuis le 1er janvier 2024, le montant de la Taxe Intérieure sur Consommation de Gaz Naturel (TICGN) a doublé.

La facture de gaz est composée de deux éléments principaux : la production et la distribution, et les taxes imposées par l’Etat. C’est au niveau des taxes que les choses deviennent plus compliquées puisque c’est cette augmentation de TICGN qui impacte désormais votre budget.

Les contractants fixes et les ajustables :

Le poids de cette hausse dépendra essentiellement du type de contrat choisi par chaque foyer. Ainsi, les personnes ayant souscrit à un contrat où le prix du gaz s’ajuste chaque mois verront l’impact des taxes compensé par une baisse annoncée du prix du énergie. En revanche, pour les ménages ayant opté pour une offre de gaz au tarif fixe, la situation se révèle moins plaisante. Leur tarif étant inchangé, l’augmentation de la TICGN pèsent davantage sur leur budget.

Quel impact pour les consommateurs ?

Pour les foyers ayant une consommation annuelle de 10 000 kWh, l’impact s’élève à 79,20 € par an. Il est donc important de prendre des mesures appropriées pour faire face à cette hausse imprévue. De plus, le gouvernement français doit apporter des réponses sur la question, notamment en ce qui concerne la hausse des prix de l’électricité.

Comparer les différentes offres de gaz disponibles sur le marché : il peut être judicieux d’envisager un changement de contrat pour mieux s’adapter aux fluctuations tarifaires liées à la TICGN.

Faire vérifier son installation de chauffage au gaz : veiller à avoir un système performant et bien entretenu permettra de maximiser votre confort tout en minimisant vos coûts énergétiques.

Opter pour des solutions d’économie d’énergie : isoler correctement sa maison et adopter des comportements responsables (réduire le thermostat de quelques degrés, couvrir les casseroles lors de la cuisson pour économiser du gaz) sont autant de petits gestes qui permettent d’alléger sa facture de gaz.

S’informer pour mieux agir :

Afin de mieux comprendre les enjeux et les mécanismes susceptibles d’influencer votre facture de gaz, il est essentiel de s’informer régulièrement sur l’évolution des prix du gaz, des taxes et des offres des fournisseurs. Restez vigilant quant à vos propres habitudes de consommation pour minimiser les dépenses énergétiques et mieux anticiper les augmentations.

En somme, face à cette hausse des factures de gaz qui touche près de 12 millions de ménages français, conduite par la décision gouvernementale d’augmenter la TICGN, il est impératif de bien comprendre les différentes composantes de son contrat et de suivre attentivement l’évolution des tarifs et des taxes afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement pour optimiser ses dépenses énergétiques.