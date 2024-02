Les différents types d’ampoules : tout ce que vous devez savoir

Dans le monde de l’éclairage, il existe de nombreux types d’ampoules aux caractéristiques et performances variées. Choisir la bonne ampoule adaptée à vos besoins peut parfois s’avérer complexe. Cet article vous présente les différents types d’ampoules disponibles sur le marché et leurs spécificités pour vous aider dans votre choix.

Ampoules à incandescence

Les ampoules à incandescence sont les plus anciennes et les moins efficaces en termes d’énergie. Elles fonctionnent grâce à un filament chauffé jusqu’à ce qu’il devienne incandescent et produise de la lumière. Les ampoules à incandescence ont une courte durée de vie et consomment beaucoup d’électricité. Elles ont été progressivement retirées du marché en faveur des technologies plus performantes et écologiques comme les LED et les lampes fluocompactes.

Ampoules halogènes

Les ampoules halogènes utilisent également un filament, mais elles sont remplies de gaz halogène. Ce dispositif permet d’améliorer la durée de vie et la qualité de la lumière. Ces ampoules sont toujours assez énergivores, bien que moins que les ampoules à incandescence. Elles sont souvent utilisées pour les spots encastrables ou les éclairages directionnels dans les commerces et collectivités.

Ampoules halogènes à basse tension

Les ampoules halogènes basse tension fonctionnent avec une tension inférieure à 220 volts, généralement entre 6 et 24 volts. Elles nécessitent un transformateur pour convertir la tension du réseau électrique et offrent un meilleur rendement énergétique que les ampoules halogènes classiques. Toutefois, elles sont toujours moins performantes que les ampoules LED ou fluocompactes.

Ampoules halogènes avec culot G4, G9 ou R7S

Ces ampoules se caractérisent par leur culot spécifique. Le chiffre qui suit la lettre indique l’écartement en millimètres des broches de connexion. Les ampoules G4 et G9 sont souvent utilisées pour les petits luminaires et les spots, tandis que les ampoules R7S sont destinées aux projecteurs et lampadaires halogènes.

Ampoules fluocompactes

Les ampoules fluocompactes, également appelées ampoules CFL (Compact Fluorescent Lamp), sont plus économes en énergie que les ampoules halogènes. Elles fonctionnent grâce à un gaz excité par un courant électrique produisant de la lumière. Les avantages des ampoules fluocompactes incluent une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue. Cependant, elles contiennent du mercure, ce qui pose des problèmes de recyclage et d’impact environnemental.

Ampoules fluocompactes spiralées ou en forme de bâtonnet

Les ampoules fluocompactes se déclinent en diverses formes pour s’adapter à différents usages. Les modèles spiralées ou en bâtonnet sont principalement utilisés pour les luminaires de salon, cuisine ou salle de bain.

Ampoules LED

Les ampoules LED (Light Emitting Diode) sont actuellement les plus performantes sur le marché. Elles offrent une grande efficacité énergétique, une longue durée de vie et une excellente qualité de lumière. De plus, elles ne contiennent pas de substances nocives pour l’environnement, telles que le mercure.

Ampoules LED classiques

Ces ampoules sont conçues pour remplacer directement les ampoules incandescentes traditionnelles. Elles sont disponibles avec différents types de culots et dans diverses formes pour s’adapter à tous les luminaires.

Ampoules LED smarts

Les ampoules LED smart permettent de contrôler leur intensité lumineuse, leur couleur et d’autres paramètres à distance, via un smartphone, une tablette ou un système domotique. Ces fonctionnalités apportent davantage de confort et de personnalisation de l’éclairage à la maison ou au bureau.

Ampoules solaires

Les ampoules solaires utilisent l’énergie solaire pour fonctionner. Elles sont équipées de panneaux solaires qui transforment la lumière du soleil en électricité, stockée dans une batterie intégrée. Cela les rend idéales pour les zones sans accès à un réseau électrique, comme les jardins, balcons ou terrasses.

Ampoules à filament (vintage)

Les ampoules à filament sont des ampoules LED conçues pour ressembler aux anciennes ampoules à incandescence à filament. Elles reproduisent l’aspect chaleureux et décoratif des ampoules d’autrefois tout en bénéficiant des avantages en termes d’économie d’énergie et de durée de vie des LED.

En résumé, les différents types d’ampoules présentent des performances variées et des usages spécifiques. Les critères essentiels pour choisir une ampoule sont la consommation énergétique, la qualité de la lumière, la durée de vie ainsi que l’impact environnemental. Actuellement, les ampoules LED semblent être le choix le plus judicieux, répondant aux besoins d’éclairage tout en préservant l’environnement.