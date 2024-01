L’énergie solaire : les avantages et inconvénients que l’on oublie souvent

Avantages de l’énergie solaire

L’énergie solaire est une source d’énergie propre qui n’émet pas de gaz à effet de serre. En effet, elle constitue l’une des solutions les plus prisées pour les ménages en tant qu’alternative aux sources d’énergie fossiles. Elle représente une solution plus fiable et plus saine par rapport aux sources d’énergie non renouvelables. La plupart du temps, les énergies renouvelables peuvent être facilement démantelées et il n’est pas nécessaire de protéger leurs déchets, comme avec l’énergie nucléaire par exemple.

L’énergie solaire peut soit réduire considérablement, soit éliminer complètement vos factures d’électricité. Il est tout à fait possible d’atteindre l’autosuffisance et l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’énergie grâce à l’énergie solaire. L’énergie solaire permet également des économies significatives puisqu’il n’y a pas de tarifs à payer contrairement à l’électricité distribuée par les fournisseurs d’énergie.

De plus, l’énergie solaire augmente la valeur de votre bien immobilier. En tant que source d’énergie principale du futur, l’énergie solaire est un véritable atout car installer des panneaux solaires sur une propriété est avantageux à la fois pour la vente et pour la qualité de vie de ses occupants. Par ailleurs, installer des panneaux solaires sur une maison est devenu plus facile grâce aux subventions et aides financières accordées par le gouvernement. En outre, les installations solaires sont entièrement rentables après cinq ans, période à partir de laquelle vous économisez sur votre facture d’électricité pour la durée totale de l’installation.

L’autonomie énergétique grâce aux panneaux photovoltaïques

Utiliser l’énergie photovoltaïque permet de maîtriser la hausse des coûts énergétiques. Installer des panneaux solaires photovoltaïques dans le but d’atteindre l’autoconsommation constitue une première étape vers l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’énergie traditionnels. Ainsi, les utilisateurs ne sont plus affectés par les tendances et les différents flux concernant les tarifs, ce qui leur permet d’économiser face à la hausse des coûts en matière de dépenses énergétiques.

Cependant, il faut noter qu’en l’absence de solution de stockage telle que des batteries, la production et la consommation ont lieu simultanément, ce qui entraîne une perte de production électrique inutilisée. Pour bénéficier de cette exonération fiscale, l’installation doit être inférieure ou égale à 3 kWc, être raccordée au moins à deux points du réseau public et être strictement réservée à un usage personnel.

Inconvénients de l’énergie solaire

Selon les caractéristiques de l’installation solaire, il existe des inconvénients qu’il est important de connaître. En effet, malgré les nombreux avantages, certains désavantages ne doivent pas être sous-estimés car ils peuvent empêcher la possibilité de procéder à l’installation. Ainsi, ces différents aspects à analyser sont les suivants :

Coût élevé : Le prix des installations est l’un des principaux inconvénients de l’énergie solaire. En effet, il faut prévoir un budget d’environ 13 000 € TTC pour acquérir un panneau solaire photovoltaïque de 3 kW.

Intermittence de la source d'énergie : Comparé à d'autres sources d'énergie, le rendement énergétique est plutôt faible. En effet, le rapport entre la quantité d'énergie reçue dans un panneau solaire et la quantité d'énergie électrique produite est nettement inférieur par rapport à d'autres sources telles que l'énergie nucléaire. Ainsi, l'énergie solaire dépend de la climatologie, ce qui élimine toute possibilité de son utilisation dans les régions où la couverture nuageuse est constante et/ou les heures d'ensoleillement sont plus courtes.

: Comparé à d’autres sources d’énergie, le rendement énergétique est plutôt faible. En effet, le rapport entre la quantité d’énergie reçue dans un panneau solaire et la quantité d’énergie électrique produite est nettement inférieur par rapport à d’autres sources telles que l’énergie nucléaire. Ainsi, l’énergie solaire dépend de la climatologie, ce qui élimine toute possibilité de son utilisation dans les régions où la couverture nuageuse est constante et/ou les heures d’ensoleillement sont plus courtes. Espace nécessaire pour l’installation : Il est impératif de disposer d’une grande surface pour les panneaux photovoltaïques afin de garantir une bonne production d’énergie.

La production d’énergie solaire est actuellement en pleine expansion et ce phénomène continuera à augmenter au cours des prochaines années. Pour calculer la rentabilité de votre projet, plusieurs critères doivent être pris en compte : vos besoins énergétiques, la localisation géographique, l’orientation, et l’angle d’inclinaison de votre toit. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information.