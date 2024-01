La Retraite Additionnelle des Fonctionnaires : Tout ce que vous devez savoir

Presentation de la retraite additionnelle

Depuis 2005, les fonctionnaires ont droit à un plan de retraite complémentaire. La Retraite Additionnelle pour les Fonctionnaires (RAFP) est une prestation qui vient s’ajouter à la pension de base versée aux agents publics. Elle se cumule alors avec le Régime de Retraite de la Sécurité Sociale (SRE) et le Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). Néanmoins, ce dispositif ne concerne pas les agents non titulaires et ceux ayant pris leur retraite avant 2005.

Conditions d’admissibilité à la RAFP

Pour bénéficier de la Retraite Additionnelle pour les Fonctionnaires, certaines conditions doivent être remplies. Les agents éligibles doivent percevoir des primes, avantages en nature et indemnités qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des droits à la retraite. En revanche, l’autorisation pour la retraite de base nécessite une demande préalable auprès du Fonds de Retraite Additionnelle pour les Fonctionnaires (RAFP).

Il est possible de suivre l’évolution de sa pension grâce à des simulations sur le nombre de points de retraite accumulés. De manière générale, ces simulations incluent les primes, heures supplémentaires et avantages en nature mais excluent les remboursements de frais. Afin d’obtenir la retraite additionnelle, l’âge requis se situe entre 62 et 64 ans selon la date de naissance. De plus, elle bénéficie d’une majoration en fonction des années travaillées au-delà de l’âge minimum.

Conversion des points de retraite en capital

Au moment du départ à la retraite, ces points seront convertis en un versement forfaitaire unique. Par la suite, cette retraite additionnelle RAFP sera soumise aux taxes CRDS ou CSG et parfois à la taxe Casa.

Gagnants et perdants de la hausse des pensions de retraite

La récente hausse des pensions de retraite concerne principalement les fonctionnaires ayant une carrière complète et ayant cotisé suffisamment pour prétendre à une pension de base ainsi qu’à la RAFP. Les agents non titulaires et ceux ayant pris leur retraite avant 2005 ne bénéficient pas de cet avantage.

Les gagnants : Fonctionnaires avec une carrière complète et droits acquis pour la retraite de base et la RAFP.

Agents non titulaires et ceux ayant pris leur retraite avant 2005.

La Retraite Additionnelle pour les Fonctionnaires est un dispositif intéressant pour ceux qui remplissent les conditions d’éligibilité. Elle permet d’assurer une pension de retraite plus confortable en venant compléter la pension de base. Il est essentiel de bien comprendre son fonctionnement pour tirer le meilleur parti des opportunités offertes par ce plan de retraite complémentaire.

