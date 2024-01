Aides à la retraite : nouvelles mesures pour faciliter la vie des retraités dès 2024

La fin de carrière, l’accumulation des droits et les meilleures démarches à suivre peuvent susciter de nombreuses interrogations chez les retraités. Pour leur venir en aide, aperçu sur les nouveaux services en ligne qui verront le jour à partir de 2024.

Nouveaux services en ligne pour les retraités

Dès la fin 2024, le groupe d’intérêt public Union retraite prévoit de mettre en place plusieurs nouveautés sur le portail info-retraite.fr afin de mieux accompagner les retraités dans leurs démarches administratives :

Simulation de revenus pour ceux intéressés par la retraite progressive

Demande en ligne pour la retraite progressive à partir de fin 2024

Mise à jour du service en ligne Mon estimation retraite dès avril 2024

Liquidation en ligne de la deuxième pension de base en cas de reprise d’emploi

Déclarations de situation familiale pour les parents de trois enfants ou plus

Les avantages de la retraite progressive

Le dispositif de la retraite progressive permet aux travailleurs, dès l’âge de 62 ans, de continuer à travailler tout en percevant une partie de leur pension de retraite. Ce système offre à la fois la possibilité de compléter ses revenus et de bénéficier d’une transition en douceur vers la cessation d’activité.

Pour profiter de cette mesure, il convient de suivre les étapes suivantes :

Informer son employeur de sa volonté de réduire son temps de travail

Faire une demande auprès des caisses de retraite concernées

À partir de 2024, ces démarches pourront être réalisées directement en ligne, simplifiant ainsi la procédure pour ceux qui souhaitent adopter ce mode de transition vers la retraite.

Reprendre une activité professionnelle après la retraite

Les personnes ayant déjà pris leur retraite et souhaitant reprendre un emploi bénéficient désormais de l’accumulation de nouveaux droits pour leur pension. Le service en ligne Mon estimation retraite sera actualisé dès avril 2024 pour tenir compte de cette disposition, et la liquidation en ligne de la deuxième pension de base sera possible à partir de fin 2024.

Les parents de trois enfants ou plus et la retraite

Les parents de trois enfants ou plus ont droit à certaines informations importantes avant de prendre leur retraite. Il est donc crucial de déclarer sur son compte retraite le nombre d’enfants qu’ils ont eus. Toutefois, il est important de noter que les deux procédures (demande de retraite et déclaration d’enfants) ne doivent pas être effectuées le même jour, car les déclarations d’enfants nécessitent la validation des informations fournies par les régimes de retraite avant leur intégration dans les services de demande et de simulation.

Faciliter la vie des retraités expatriés grâce à la biométrie

Les retraités résidant à l’étranger et percevant une pension française doivent remplir un certificat d’existence chaque année. À partir de 2024, ce document sera accessible via l’application mobile Mon compte retraite, simplifiant ainsi la procédure pour ces expatriés.

Accès aux données financières des contrats d’épargne retraite

Avec un compte retraite en ligne, il est désormais possible de s’informer sur l’ensemble de ses contrats d’épargne retraite, facilitant ainsi la gestion de son capital retraite.

Conclusion : une aide précieuse pour les retraités

Grâce à ces nouvelles mesures et services en ligne prévus pour 2024, les retraités bénéficieront d’une aide considérable pour mieux comprendre et gérer leurs démarches administratives, qu’il s’agisse de la retraite progressive, de la reprise d’emploi ou encore de la déclaration de situation familiale. Ces outils faciliteront également la vie des retraités expatriés tout en offrant un accès simplifié aux données financières de leurs contrats d’épargne.