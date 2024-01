Guide pour choisir le poêle à bois idéal pour votre maison

La popularité des poêles à bois en France a explosé ces dernières années, principalement en raison de la fluctuation des prix des combustibles et de leur caractère écologique. De plus, les diverses subventions gouvernementales pour les énergies renouvelables encouragent l’installation de ce type de chauffage, contribuant ainsi à optimiser la performance énergétique d’une habitation. Dans cet article, nous vous présenterons quelques conseils d’experts pour vous aider à déterminer quel poêle à bois choisir en fonction de vos besoins et de la configuration de votre maison.

Les critères essentiels pour choisir un poêle à bois

Avant d’acheter un poêle à bois, qu’il soit à bûches ou à granulés, il est crucial de prendre en compte plusieurs critères. Le design, bien sûr, mais aussi l’efficacité, la puissance et la matière dont il est fait doivent être étudiés afin de trouver le modèle qui convient le mieux à votre maison et à vos habitudes de confort thermique.

L’efficacité du poêle à bois

Pour qu’un système de chauffage au bois soit éligible au label Flamme Verte, il doit avoir une efficacité minimale de 70 %, bien que l’idéal soit d’atteindre 85 %. L’efficacité d’un poêle à bûches sera maximisée si l’on utilise du bois sec, c’est-à-dire dont le taux d’humidité ne dépasse pas 20 %. Quant aux poêles à granulés, ils se caractérisent par une très haute efficacité allant de 85 % à 95 %, ce qui leur vaut le label « Flamme Verte ».

La puissance ajustée à la surface de votre maison

Il convient d’ajuster la puissance en fonction de la taille de la pièce qu’il doit chauffer.

L’échelle de la puissance doit tenir compte de trois critères principaux : la situation géographique, l’isolation de la maison et le volume à chauffer.

Comprendre que c’est la taille du foyer du poêle qui détermine sa puissance, son autonomie et donc son coût de fonctionnement.

Prendre en compte que le volume de votre maison déterminera également la taille du poêle nécessaire pour garantir un rendement optimal et limiter la pollution.

Les différents matériaux utilisés pour fabriquer un poêle à bois

Le choix d’un poêle à bois dépend principalement du type de combustible, mais il ne faut pas négliger la matière composant l’appareil en tant que critère.

Poêle en fonte :

La fonte est la matière classique, voire traditionnelle des poêles de chauffage. Ces modèles en fonte, désormais très modernes en termes de design, deviennent l’élément central autour duquel la décoration et l’organisation intérieure tournent. La fonte étant un matériau lourd, le sol supportant le poêle doit pouvoir supporter son poids, surtout pour les pièces situées à l’étage.

Poêles en acier :

L’acier est une alternative à la fonte et permet des finitions plus fines et raffinées. Plus léger que la fonte, un poêle en acier peut être installé à l’étage selon la résistance au sol. De plus en plus, on utilise également la brique, les faïences, les carreaux et la stéatite dans la conception de solutions de chauffage au bois.

La distribution de chaleur varie selon les modèles de poêles

Il convient d’étudier la répartition de la chaleur de votre poêle en fonction des besoins de votre maison. Ainsi, il existe :

Le système d’accumulation de chaleur : il s’applique principalement avec les poêles de masse qui utilisent du bois.

Il est important de choisir du bois certifié NF, idéalement avec un taux d’humidité inférieur à 20 %, pour obtenir une efficacité optimale.

Selon Propellet : plus de 95 % des granulés produits en France sont certifiés car ils respectent des spécifications très strictes concernant la qualité des matières premières, les caractéristiques physico-chimiques et la valeur calorifique.

En suivant ces conseils d’experts, vous pourrez déterminer quel type de poêle à bois correspondra le mieux à vos besoins et à la configuration de votre maison. Prenez soin de considérer tous les aspects mentionnés ci-dessus lors de votre achat pour garantir la performance énergétique de votre système de chauffage et améliorer ainsi le confort thermique de votre foyer.