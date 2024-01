Enquête sur la mise en accusation de Joe Biden : ce que nous savons sur l’implication des Républicains

Les Républicains poussent pour une enquête de destitution contre le Président américain

Le 13 décembre 2023, le Congrès américain a approuvé formellement l’ouverture d’une enquête en vue d’une éventuelle mise en accusation (impeachment) du président Joe Biden, démocrate, à l’initiative du Parti républicain qui détient la majorité à la Chambre des représentants. Bien que cette procédure ait peu de chances de réussir, elle pourrait poser problème à la Maison Blanche avant les élections présidentielles de novembre 2024.

Les accusations portées par les Républicains

Les conservateurs accusent le dirigeant démocrate d’avoir utilisé son influence lorsqu’il était vice-président sous Barack Obama pour permettre à son fils Hunter de conclure des affaires douteuses en Chine et en Ukraine. « Joe Biden a menti à maintes reprises au peuple américain », a déclaré James Comer, chef de la commission d’enquête de la Chambre, lors d’une allocution. Pour Hakeem Jeffries, un leader démocrate au Congrès, il n’y a aucune preuve de faute : « Il n’y a aucune preuve que le président Biden ait commis un acte répréhensible ». Hunter Biden a lui-même nié ces allégations lors d’une rare conférence de presse : « Mon père n’a jamais été impliqué financièrement dans mes affaires », affirmait-il. De plus, il a refusé de participer à une audience à huis clos organisée par les républicains et préférant s’exprimer publiquement.

Une procédure demandée depuis longtemps

Les alliés proches de Donald Trump, avec qui Joe Biden pourrait se retrouver en compétition lors des élections présidentielles de 2024, réclament depuis longtemps l’ouverture d’une telle enquête. Une première audition avait même été organisée durant l’été : des experts avaient alors conclu qu’il n’y avait pas de raison valable pour mettre en accusation le président démocrate. Cependant, les membres du Grand Old Party – surnom du Parti républicain – estiment que cette investigation leur donnera un nouveau pouvoir pour tenter d’incriminer le leader démocrate. « Il est temps de fournir des réponses au peuple américain », a déclaré le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson après le vote, assurant que l’investigation ne sera pas menée à la légère.

Quelques éléments clés de l’enquête en vue d’un impeachment

Après avoir mené l’enquête, la Chambre des représentants vote à la majorité simple sur les articles de mise en accusation détaillant les charges retenues contre le président. C’est le processus d’impeachment proprement dit.

Un impeachment n’a jamais conduit à la destitution d’un président américain

Aucun président n’a été destitué dans l’histoire des États-Unis à travers une telle procédure. Le seul qui aurait pu être démis de ses fonctions, Richard Nixon, a préféré démissionner en 1974 pour éviter une mise en accusation certaine par le Congrès suite au scandale du Watergate. Malgré cette situation sans précédent, l’enquête sur Joe Biden pourrait s’avérer être un casse-tête pour la Maison Blanche et un événement clé avant les élections présidentielles de 2024.