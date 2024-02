Quel système de ventilation choisir pour un logement sain et confortable ?

La qualité de l’air intérieur est essentielle pour une vie saine et agréable dans notre logement. Le choix du bon système de ventilation peut grandement améliorer la qualité de l’air et prévenir les problèmes d’humidité qui peuvent être nocifs pour la santé. Cet article va vous présenter les différentes options disponibles sur le marché et leur impact sur votre maison, votre budget et votre bien-être.

Les différents types de systèmes de ventilation

Il existe plusieurs formes et systèmes de ventilation dans un logement :

VMC simple flux VMC double flux VMR (Ventilation mécanique par répartition) VI (Ventilation indirecte)

Tous ces équipements ont leurs avantages et inconvénients, en fonction du type de logement, des besoins de renouvellement de l’air et du budget disponible pour l’installation et l’entretien.

La VMC simple flux – Un choix efficace et économique

La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux est sans doute la solution la plus couramment choisie pour assurer le renouvellement de l’air dans les maisons individuelles ou les appartements. Ce système fonctionne en extrayant l’air vicié par un ventilateur central situé généralement dans les combles, puis en introduisant de l’air frais extérieur par des grilles situées dans les pièces de vie.

Les avantages du système VMC simple flux

Prix d’achat et d’installation abordables : Ce type d’équipement est le moins cher sur le marché.

Ce type d’équipement est le moins cher sur le marché. Simplicité de fonctionnement : Le système ne requiert pas de connaissances particulières pour être utilisé.

Le système ne requiert pas de connaissances particulières pour être utilisé. Peu d’entretien : Un nettoyage régulier des bouches d’extraction suffit pour maintenir une bonne efficacité.

Les inconvénients de la VMC simple flux

Déperdition énergétique : L’air frais extérieur n’est pas préchauffé avant d’entrer dans le logement, ce qui peut entraîner des pertes de chaleur en hiver. Cependant, une bonne isolation permettra de limiter cet impact.

L’air frais extérieur n’est pas préchauffé avant d’entrer dans le logement, ce qui peut entraîner des pertes de chaleur en hiver. Cependant, une bonne isolation permettra de limiter cet impact. Possibilité d’inconfort : Les variations de température peuvent créer un inconfort pour les occupants, surtout lorsqu’il fait froid à l’extérieur.

Les variations de température peuvent créer un inconfort pour les occupants, surtout lorsqu’il fait froid à l’extérieur. Risque d’entrée de polluants extérieurs : Les grilles d’aération étant directement en contact avec l’air extérieur, il existe un risque d’introduction de polluants ou d’allergènes par ces voies.

La VMC double flux – Une meilleure performance énergétique

La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) double flux est un système plus performant et plus coûteux que la VMC simple flux. Il fonctionne en faisant circuler l’air vicié provenant des pièces humides vers les pièces de vie, où il est mélangé avec l’air frais extérieur préalablement filtré et préchauffé grâce à un échangeur thermique.

Les avantages de la VMC double flux

Économie d’énergie : L’échangeur thermique permet de récupérer une partie de la chaleur de l’air extrait pour préchauffer l’air neuf entrant, réduisant ainsi les déperditions thermiques associées à la ventilation. C’est également un système moins énergivore sur le long terme.

L’échangeur thermique permet de récupérer une partie de la chaleur de l’air extrait pour préchauffer l’air neuf entrant, réduisant ainsi les déperditions thermiques associées à la ventilation. C’est également un système moins énergivore sur le long terme. Confort accru : La filtration et le préchauffage de l’air neuf évitent les variations brusques de température et améliorent la qualité de l’air intérieur.

La filtration et le préchauffage de l’air neuf évitent les variations brusques de température et améliorent la qualité de l’air intérieur. Risque limité d’introduction de polluants : Le filtrage de l’air extérieur retient une bonne partie des particules polluantes avant qu’elles n’entrent dans le logement.

Les inconvénients de la VMC double flux

Coût d’installation et d’entretien plus élevé : Le prix du système et de sa mise en place est généralement supérieur à celui d’une VMC simple flux.

Le prix du système et de sa mise en place est généralement supérieur à celui d’une VMC simple flux. Maintenance régulière nécessaire : Pour maintenir une bonne efficacité, il est important de nettoyer régulièrement l’échangeur thermique et les filtres, ce qui engendre un entretien plus fréquent que pour une VMC simple flux.

La Ventilation mécanique par répartition (VMR) – Une solution pour les logements difficiles à équiper

Le système VMR fonctionne sur le principe de la ventilation naturelle, en utilisant des ventilateurs situés derrière les grilles de chaque pièce pour extraire l’air vicié, contrairement aux autres systèmes centralisés. Il est particulièrement adapté pour les lieux où l’installation d’une VMC n’est pas possible, comme certains appartements ou maisons anciennes.

La Ventilation indirecte (VI) – Un système pour améliorer la qualité de l’air intérieur

La VI consiste à installer un puits canadien ou provençal sous le logement, afin de créer un apport en air frais préchauffé passivement par le sol. Ce système peut être utilisé en complément d’une VMC simple flux ou double flux pour améliorer la performance énergétique et assurer un renouvellement continu de l’air dans les pièces de vie.

Pour faire le meilleur choix en matière de ventilation, plusieurs critères doivent être pris en compte :

Vos besoins de renouvellement de l’air

Votre budget pour l’achat et l’installation d’un système

Le type de logement (maison individuelle, appartement, etc.)



Il est également indispensable de consulter un professionnel avant de procéder à l’installation d’un système de ventilation, afin d’évaluer les différentes options possibles et leurs impacts sur votre maison, votre confort et votre santé.