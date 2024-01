Prix du gaz en France : baisse en février mais augmentation attendue en 2024

La tendance à la baisse du prix du gaz continue en février

Malgré une crainte d’augmentation de 10% en juillet dernier, le prix indicatif du gaz, permettant aux consommateurs de comparer les offres des fournisseurs, est à nouveau en baisse pour le mois de février selon Le régulateur français de l’énergie. En effet, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a annoncé mercredi dernier que ce tarif de référence serait plus bas ce mois-ci.

Tarifs raisonnables recommandés par la CRE

D’après les recommandations de la CRE, un tarif raisonnable pour le kWh se situerait entre 0,09851 € TTC pour les ménages utilisant le gaz pour le chauffage et 0,12144 € TTC pour ceux l’utilisant pour l’eau chaude et la cuisson. Voici quelques exemples de tarifs mensuels selon le profil du consommateur :

Personne seule : à partir de 25 €/mois

Couple de retraités : à partir de 33 €/mois

Couple avec enfants : à partir de 46 €/mois

Données indicatives fournies par la Commission de Régulation de l’Energie © MoneyVox

Des frais de distribution et de transport en hausse

Même si le prix du gaz diminue pour l’instant, il est important de noter que les coûts de distribution et de transport devraient augmenter dans les années à venir. Les frais de distribution, qui représentent en moyenne un quart des factures de gaz françaises, devraient connaître une augmentation de 5 à 10% sur la facture finale selon le type de client.

Quant aux coûts de transport du gaz, ils devraient également augmenter d’environ 15% d’ici 2024, mais cette hausse aura un impact moins significatif sur la facture finale : moins de 1% selon Les Echos.

Prix des abonnements inchangés

Malgré ces évolutions, la CRE recommande toujours un tarif annuel allant de 102,94 € à 257,18 € par an pour les abonnements. Depuis la fin des tarifs réglementés du gaz en juillet 2023, les prix des abonnements ont augmenté seulement de plus de 2 € TTC pour les consommateurs utilisant le gaz pour la cuisson/l’eau chaude et de près de 8 € TTC pour ceux utilisant le gaz pour le chauffage.

Ajustements mensuels des prix par les fournisseurs

Il est intéressant de souligner que les fournisseurs ont tendance à ajuster leurs prix en fonction de l’évolution des prix indicatifs du gaz chaque mois. Ainsi, en fonction des fluctuations de ces tarifs, certaines offres peuvent devenir plus ou moins compétitives.

Pour trouver la meilleure offre adaptée à leur consommation, les consommateurs ont également la possibilité de comparer différents fournisseurs grâce à divers comparateurs d’énergie en ligne. Ces outils permettent en effet de prendre en compte les différentes évolutions tarifaires et d’ajuster son choix en conséquence.

En somme, même si le prix du gaz connaît une baisse ce mois-ci, il est prévu qu’il augmente dans les années à venir, notamment en raison de l’augmentation des coûts de distribution et de transport. D’autre part, il demeure crucial pour les consommateurs français de se tenir informés des évolutions tarifaires afin de choisir le fournisseur le plus adapté à leurs besoins et de réaliser des économies sur leur facture.