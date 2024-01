L’origine de la crise en Espagne : faut-il blâmer l’effondrement du marché immobilier ?

Les causes de la crise en Espagne sont souvent mal comprises par le grand public. Certains pensent qu’elle est liée à la crise financière mondiale, tandis que d’autres attribuent son déclenchement à des facteurs internes tels que la bulle immobilière qui a éclaté en 2008. Dans cet article, nous allons explorer les origines de la crise espagnole et voir comment elle est liée à l’évolution du marché immobilier dans le pays.

Il est possible de faire remonter l’origine de la bulle immobilière espagnole aux années 1960, avec la construction massive d’appartements sur la côte pour accueillir les touristes européens venant principalement du Nord de l’Europe. Cette tendance s’est accentuée au fil des décennies et a atteint son apogée dans les années 1990. En 2008, l’Espagne se réveille brutalement et prend conscience des conséquences désastreuses de cette bulle immobilière. Alors que le pays s’était endetté pour financer ces constructions, le secteur de la construction s’effondre, entraînant une chute vertigineuse du marché immobilier.

Les raisons derrière l’endettement espagnol

Pour mieux comprendre la situation, il convient de revenir sur la préparation de l’euro et la signature de l’accord de Maastricht en 1992, qui visait à converger les taux d’intérêt des différents pays membres. Certains pays comme l’Allemagne, la France et l’Autriche ont su tirer profit de cette situation en créant une grande quantité d’argent, tandis que l’Espagne se retrouvait à emprunter des sommes colossales pour financer son développement. Selon certaines estimations, ce montant aurait dépassé les 800 milliards d’euros. Toutefois, au lieu d’investir cet argent dans la production et l’industrie, l’Espagne l’a consacré majoritairement dans la construction de logements dont elle n’avait pas réellement besoin.

Le secteur de la construction en Espagne : un château de cartes sur le point de s’effondrer

En 2008, le secteur de la construction représentait environ 6 millions d’emplois en Espagne, soit près de 30 % de la population active. Cependant, avec l’éclatement de la bulle immobilière, ce secteur a connu une crise sans précédent. Entre 2005 et 2008, le nombre d’entreprises du secteur de la construction a diminué de 22 %. De plus, il est apparu que de nombreux acteurs du secteur avaient profité de leur position pour faire sortir leurs bénéfices du pays et conclure des accords douteux avec des politiciens, leur permettant d’obtenir des permis de construire dans un pays où même les terrains vagues étaient convoités.

La crise des subprimes aux États-Unis : ce phénomène financier a rapidement contaminé l’économie européenne et notamment l’Espagne, dont le système bancaire public était centré autour des caisses d’épargne.

Les difficultés pour obtenir un prêt : aujourd'hui, les banques espagnoles ne disposent plus de fonds et ont elles-mêmes besoin d'emprunter. Elles demandent même à leurs clients d'acheter quelque chose auprès d'elles pour pouvoir rembourser leurs dettes.

Le prix à payer pour la crise en Espagne

Aujourd’hui, l’Espagne continue de subir les conséquences de cette crise sans précédent engendrée par l’effondrement du marché immobilier. Les ménages espagnols se sont endettés pour acheter des logements ou en construire de nouveaux, accumulant une dette privée que personne ne peut désormais rembourser. Selon certains experts, il serait impossible pour l’Espagne de rembourser cette somme colossale. La solution pourrait être de vendre les logements invendus qui représentaient déjà plus d’un million d’unités en 2009. En conclusion, les origines de la crise en Espagne sont complexes et largement liées à l’évolution du marché immobilier dans le pays. Cependant, il est important de rappeler que le secteur de la construction n’est pas le seul responsable de cette situation. D’autres facteurs économiques et politiques ont également contribué à fragiliser l’économie espagnole au fil des décennies, créant un terreau fertile pour l’émergence de la crise que nous connaissons aujourd’hui.