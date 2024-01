Le potentiel de l’hydrogène naturel en France et son rôle dans la transition énergétique

Une découverte prometteuse d’hydrogène naturel en Lorraine

Une réserve d’hydrogène natif a été découverte en Lorraine et pourrait contenir jusqu’à 46 millions de tonnes d’hydrogène blanc. L’hydrogène souterrain est considéré comme l’énergie de demain et intéressant en raison de sa production sans fabrication préalable. Cependant, il faudra mettre en place un secteur complexe pour son exploitation, selon Carine Sébi, économiste et spécialiste du secteur de l’énergie, et Christophe Turpin, directeur de recherche au CNRS spécialisé dans les systèmes de piles à combustible et les électrolyseurs.

45-8 ENERGY se lance dans l’exploration de cette nouvelle ressource

Nicolas Pelissier, président de l’entreprise 45-8 Energy, attend un permis exclusif de recherche (PER) pour explorer l’hydrogène natif dans le département des Pyrénées-Atlantiques en Nouvelle-Aquitaine. Il croit fortement en l’exploitation de ce « nouvel or blanc ».

Les différentes couleurs de l’hydrogène et leurs significations

Hydrogène gris : produit industriellement en transformant le gaz naturel. Critiqué pour ses émissions de CO2 lors du processus.

produit industriellement en transformant le gaz naturel. Critiqué pour ses émissions de CO2 lors du processus. Hydrogène vert : résultat de l’électrolyse de l’eau en utilisant de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris le solaire.

résultat de l’électrolyse de l’eau en utilisant de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris le solaire. Hydrogène rose : résulte également de l’électrolyse de l’eau mais grâce à l’énergie nucléaire.

résulte également de l’électrolyse de l’eau mais grâce à l’énergie nucléaire. Hydrogène naturel (blanc) : doit être extrait de la nature sans causer de dommages environnementaux.

Actuellement, 96% de l’hydrogène est produit à base d’hydrocarbures, une solution peu coûteuse, mais fortement émettrice de CO2. Carine Sébi estime qu’il s’agit d’une solution parmi d’autres et devrait être exploitée en complément des énergies solaires et éoliennes.

Repenser l’industrie de l’hydrogène pour un avenir durable

Pour développer efficacement ce secteur, il est nécessaire de revoir toute l’organisation de l’industrie de l’hydrogène, de sa production à sa consommation. Cela inclut l’exploration, ainsi que la recherche et le développement associés à cette nouvelle ressource, sans oublier la formation professionnelle liée à ce nouveau domaine.

Christophe Turpin, spécialiste de l’hydrogène en France

Directeur de recherche au CNRS et responsable des activités hydrogène au laboratoire LAPLACE de Toulouse, Christophe Turpin mène des recherches sur les technologies de l’hydrogène depuis 1999. Ses domaines d’application principaux sont l’aérospatiale, la mobilité lourde et les applications stationnaires.

La Plateforme Hydrogène de Toulouse comme outil de développement de ces nouvelles technologies

Initiée en 2010 et actuellement gérée par le laboratoire LAPLACE, la Plateforme Hydrogène de Toulouse vise à étudier le potentiel des technologies de l’hydrogène telles que les piles à combustible, les électrolyseurs d’eau et les technologies pour contrôler la combustion de l’hydrogène. Elle regroupe trois autres laboratoires : LGC, IMFT et CIRIMAT, tous placés sous la même supervision : CNRS, Toulouse INP et Université Paul Sabatier.

45-8 ENERGY, pionnière en Europe pour l’exploitation de gaz écoresponsables

Dédiée à l’exploration et à la production de gaz stratégiques et valorisés localement, 45-8 ENERGY est une entreprise pionnière en Europe. Elle se concentre essentiellement sur l’hélium et l’hydrogène naturel ainsi que sur les ressources associées situées au plus près des centres de consommation européens.

En conclusion, l’hydrogène naturel offre un potentiel considérable pour la transition énergétique en France et en Europe. Il est essentiel de développer les technologies appropriées et de mettre en place une organisation industrielle viable permettant d’exploiter cette ressource de manière durable et responsable.