Le parc éolien flottant Hywind Scotland ferme temporairement pour maintenance

Hywind Scotland, le premier parc éolien flottant au monde

Les cinq éoliennes qui composent le parc éolien flottant Hywind Scotland seront mises à l’arrêt cet été pendant plusieurs mois. Situé au large de l’Écosse, à une trentaine de kilomètres des côtes, dans des eaux profondes de 95 à 120 mètres, ce parc offshore se distingue par son statut de premier parc éolien flottant au monde. Il y a un peu plus d’un an, lors du 5e anniversaire du projet, l’opérateur norvégien Equinor avait présenté ce parc comme un projet révolutionnaire. Avec un facteur de capacité de 54% sur ces 5 années, démontrant l’efficacité de la technologie, et une production équivalente à la consommation d’environ 34 000 foyers britanniques.

Maintenance des éoliennes offshore flottantes

Le parc Hywind Scotland fait aujourd’hui parler de lui car Equinor vient d’annoncer que ses cinq turbines de 6 MW ont besoin d’une maintenance majeure. Après sept années d’exploitation, il n’est pas surprenant que des éoliennes offshore requièrent quelques soins. Les experts estiment qu’Equinor a décidé de réviser ses cinq turbines flottantes en même temps suite à la détection d’un problème systémique dans son parc. Des opérations de ce genre n’ont jamais été réalisées sur des éoliennes flottantes auparavant. Mais cela est impossible dans l’Ecosse à proximité. Ainsi, les turbines flottantes du parc Hywind Scotland seront transportées jusqu’au port de Gulen en Norvège, distante de 545 km. Il s’agit du port le plus proche ayant de l’expérience dans l’énergie éolienne offshore – de Wergeland Group et où a été implanté le projet Hywind Tampen qui est depuis cet été le plus grand parc éolien flottant au monde – et disposant de la profondeur d’eau suffisante pour l’opération.

Fermeture de 3 ou 4 mois pour les éoliennes flottantes

Selon Equinor, il s'agirait de remplacer certains composants et d'effectuer la maintenance d'autres, tout en profitant de l'occasion pour effectuer une maintenance globale. Durant cette période, les experts en énergie éolienne offshore suivront sans aucun doute de près ces turbines flottantes.

Une fermeture temporaire pour maintenance des éoliennes flottantes

Le parc éolien atteint un facteur de capacité de 54% sur 5 années d’exploitation

Les turbines seront transportées au port de Gulen en Norvège

En conclusion, le parc éolien flottant Hywind Scotland marquera une pause cet été pour permettre des opérations de maintenance. Bien que cela puisse signifier une diminution temporaire de la production d’électricité renouvelable à partir de cette source, cette étape est essentielle pour assurer la pérennité et l’efficacité de ces éoliennes offshore révolutionnaires.