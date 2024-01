Le mystère sismique de la péninsule de Noto au Japon

Un séisme surprenant au Japon en début d’année

Alors que le Japon pleure plus de 200 morts et une centaine de disparus suite au séisme qui a frappé le pays le 1er janvier 2024, les scientifiques tentent de comprendre l’origine de ce phénomène. Ce n’est pas tant la magnitude de 7,5 qui a surpris les experts, mais plutôt la séquence d’événements observée depuis plusieurs années dans la région de la péninsule de Noto.

Des milliers de petites secousses sur trois ans

En effet, au cours des 20 dernières années, plusieurs tremblements de terre d’une magnitude d’environ 6 ont été enregistrés sur cette péninsule et un modèle produit en 2014 suggérait la possibilité d’un événement de magnitude 7,6 dans la région. Ce qui est inhabituel, c’est que cela se soit produit après un essaim sismique.

Au cours des trois dernières années, la péninsule a connu tens of thousands de secousses sismiques, allant de faibles à modérées et souvent imperceptibles pour les habitants. Cette activité indique que les compartiments rocheux sont en mouvement constant les uns par rapport aux autres, accommodant régulièrement les contraintes et libérant progressivement les tensions. En soi, cela représente généralement un signe positif, car au lieu d’accumuler des contraintes tectoniques, elles sont libérées régulièrement comme de la vapeur dans une soupape de cocotte-minute. Habituellement, ce comportement empêche les puissants séismes de se produire.

Le mystère derrière le séisme de magnitude 7,5

Mais alors, pourquoi un séisme de magnitude 7,5 a-t-il eu lieu dans cette région malgré l’essaim sismique précédent ? Le géophysicien Zachary Ross du California Institute of Technology avoue être intrigué par cette séquence inhabituelle d’événements sismiques. « Je ne connais aucun autre exemple dans le monde impliquant un essaim sismique qui a précédé un événement d’une telle magnitude », admet-il.

Cet épisode dramatique montre une fois de plus que nous sommes encore loin de comprendre pleinement le fonctionnement des zones sismiques et que les processus en jeu sont certainement plus complexes que nous le pensions.

Le rôle des fluides souterrains dans les essaims sismiques

Selon le sismologue japonais Aitaro Kato, les essaims sismiques se produisent généralement lorsque la chaleur provenant des roches profondes augmente la pression des fluides, ce qui lubrifie les failles et permet aux compartiments rocheux de glisser progressivement. Ce processus a généralement lieu sur plusieurs jours, mois ou années et se caractérise par un grand nombre de petits à moyens séismes sans provoquer de ruptures majeures.

Cependant, ce type d’activité sismique n’était pas nécessairement attendu dans cette région, qui ne présente ni activité volcanique ni géothermique susceptibles de déclencher une pression fluidique suffisante pour qu’un essaim se produise.

La connexion entre l’essaim sismique et le séisme du 1er janvier

Auparavant, les stations sismiques enregistraient des tremblements de terre de magnitude inférieure à 4 sur l’échelle de Richter. Cependant, un séisme de magnitude 5,4 a été enregistré en juin 2022, suivi d’un séisme de magnitude 6,5 en mai 2023. Selon Takuya Nishimura de l’Université de Kyoto, les mouvements liés à la pression des fluides profonds auraient pu générer des contraintes supplémentaires dans les failles plus proches de la surface.

Le lien exact entre l’essaim sismique et le séisme du 1er janvier reste à déterminer. Comprendre les processus impliqués dans cette séquence pourrait aider à déterminer à l’avenir si un essaim sismique semble être précurseur d’une rupture majeure ou non.

En somme, le Japon continue de faire face à des défis importants en matière de prévention et d’atténuation des catastrophes naturelles, notamment les séismes. La recherche scientifique progresse, mais les mystères demeurent et exigent une vigilance constante de la part des autorités et de la population.