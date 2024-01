Le député d’extrême-droite Grzegorz Braun éteint une Menorah en plein Parlement polonais

Un acte provocateur au sein du Parlement

Lors des célébrations de la fête juive Hanoukka au Parlement de Varsovie, en Pologne, le député d’extrême-droite Grzegorz Braun a utilisé un extincteur pour éteindre les bougies d’une menorah, symbole du judaïsme. Cet acte choquant et controversé s’est produit le 12 décembre 2023.

Une condamnation rapide et unanime

Cet acte a immédiatement été condamné par Donald Tusk, président de la chambre basse du Parlement, qui a qualifié cette action de « honteuse » et a exclu le député Grzegorz Braun de la séance.

Le Parti nationaliste populiste Droit et Justice a également condamné l’acte de Braun.

L’ambassadeur d’Israël en Pologne, Yacov Livne, s’est exprimé sur les réseaux sociaux en postant une vidéo de l’incident.

Le Président de l’Assemblée, Szymon Holownia, a annoncé que Braun recevrait des sanctions financières maximum et serait poursuivi en justice.

Hanoukka, une célébration perturbée par un acte haineux

La menorah avait été allumée lors des célébrations de la fête juive Hanoukka, en présence de personnalités religieuses. Des images diffusées par les médias polonais montrent Grzegorz Braun éteignant la menorah avec un extincteur et remplissant la salle du Parlement d’une épaisse couche de mousse.

Cet incident rappelle que l’antisémitisme reste présent dans certains cercles politiques et sociaux, malgré les efforts déployés pour promouvoir la tolérance et le respect entre les différentes religions et cultures.

Grzegorz Braun, une figure controversée en Pologne

Membre du parti d’extrême droite Konfederacja, Grzegorz Braun est connu pour ses opinions radicales. En mai dernier, il avait suscité la controverse en agressant physiquement le professeur Jan Grabowski, historien de l’Holocauste et enseignant à l’Université d’Ottawa, lors d’une conférence à Varsovie.

Des tensions croissantes entre les communautés juive et chrétienne en Pologne

Bien que la mémoire de l’Holocauste et la reconnaissance de la Shoah soient au cœur des débats publics en Pologne, certaines franges de la société et de la classe politique demeurent hostiles à la réconciliation entre les communautés juive et chrétienne. Les actes de vandalismes et violences à caractère antisémite se multiplient dans le pays,attisant les tensions et renforçant les clivages entre les différentes communautés.

Quel avenir pour la coexistence des religions en Pologne ?

La question de la place de la religion et de son influence sur la vie politique et sociale est particulièrement sensible en Pologne, un pays où l’Église catholique a joué un rôle historiquement important. La montée de l’extrême droite et des discours nationalistes alimente les tensions intercommunautaires, menaçant les efforts de dialogue et d’entente entre les différentes religions et cultures présentes sur le territoire polonais.

L’acte provocateur de Grzegorz Braun au sein du Parlement polonais met en lumière les défis qui subsistent en matière de tolérance et de respect de la diversité religieuse en Pologne. La société polonaise doit impérativement œuvrer à renforcer le dialogue entre les différentes communautés et promouvoir un climat d’apaisement,afin de préserver les valeurs démocratiques et le vivre-ensemble cher à l’Union européenne dont la Pologne fait partie.