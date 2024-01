Évitez cette arnaque courante de mécaniciens sans scrupules

Il n’est pas rare de voir des automobilistes victimes d’arnaques chez le mécanicien. En effet, bon nombre de ces derniers profitent parfois de l’inexpérience de leurs clients pour leur proposer des réparations non nécessaires voire carrément inventées. Récemment, un mécanicien américain et YouTuber du nom de Scotty Kilmer a dévoilé une arnaque très courante qui pourrait vous coûter jusqu’à 1000 euros. Découvrez comment éviter de tomber dans ce piège.

Faites-vous accompagner par une personne connaissant la mécanique

Afin d’éviter de se faire avoir, il est préférable de se rendre chez le garagiste avec quelqu’un ayant un minimum de connaissances en mécanique ou carrosserie. Cette présence dissuadera sans doute le mécanicien malhonnête de gonfler le devis. Si vous ne pouvez pas être accompagné, faites preuve de vigilance lorsque le professionnel vous expose les problèmes rencontrés sur votre véhicule et les réparations à effectuer.

Demandez un ordre de réparation

Le devis doit préciser les réparations à réaliser, mais n’hésitez pas à demander également un ordre de réparation écrit. Ce document officiel permettra de vous protéger si le mécanicien venait à vouloir vous facturer davantage que ce qui était prévu initialement.

L’arnaque la plus courante selon Scotty Kilmer

Scotty Kilmer, mécanicien et YouTuber américain depuis 50 ans, a révélé dans une vidéo sur TikTok une arnaque très courante chez certains garagistes. Voici ce qu’il explique :

Le mécanicien vous montre de l’huile présente un peu partout dans le moteur.

Il prétend alors qu’il faut démonter tout le moteur et changer l’ensemble des joints pour résoudre le problème, ce qui peut coûter jusqu’à 1000 euros.

Mais attention, cette opération n’est pas nécessaire dans tous les cas. En effet, si aucune fuite d’huile ne se trouve sur les parties électriques comme l’alternateur, il n’y a pas de raison de procéder à ces réparations coûteuses. Par conséquent, vérifiez si l’alternateur est sec et s’il n’y a pas d’huile dessus avant de valider un tel devis.

Observez par vous-même les réparations nécessaires

N’hésitez pas à demander au mécanicien de vous montrer sur votre véhicule les points à réparer. Un professionnel honnête acceptera sans problème que vous jetiez un œil aux différents éléments et prendra le temps de vous expliquer les dysfonctionnements constatés. En revanche, si le garagiste rechigne à vous donner des explications et à vous montrer les problèmes, méfiez-vous de ses intentions.

En cas de doute, prenez plusieurs devis

Certaines réparations peuvent coûter cher, surtout si elles concernent des éléments essentiels du moteur. Si vous avez un doute sur la véracité ou la pertinence des travaux proposés par un mécanicien, n’hésitez pas à consulter d’autres garages pour obtenir plusieurs devis. Vous pourrez ainsi comparer les prix et les interventions préconisées, et opter pour l’offre qui vous paraît la plus honnête.

Rappelez-vous qu’il existe aussi des mécaniciens sérieux et compétents

Même s’il faut rester vigilant face aux arnaques, il est également important de souligner que bon nombre de mécaniciens sont intègres et soucieux de répondre au mieux aux besoins de leurs clients. Ne diabolisez pas tous les professionnels de l’automobile et privilégiez ceux qui ont su gagner votre confiance à travers leur travail minutieux et transparent.

Les arnaques chez le mécanicien sont malheureusement une réalité à laquelle sont confrontés de nombreux automobilistes. Toutefois, en restant attentif et en suivant les conseils prodigués par Scotty Kilmer et-pour déjouer-les-pièges, vous pourrez éviter de payer pour des réparations inutiles et préserver ainsi votre portemonnaie.