Contamination radioactive d’un travailleur à la centrale nucléaire de Fukushima

Un nouvel incident lors du démantèlement du site

Un employé intervenant sur le site du démantèlement de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima Daiichi a subi une contamination radioactive au visage, selon l’opérateur de l’installation, TEPCO. Un incident similaire s’était déjà produit en octobre.

Dans un communiqué publié jeudi, TEPCO explique que le dernier incident s’est déroulé lundi lorsque le travailleur a retiré son masque intégral après le travail, qui avait été contaminé par des matières radioactives.

La pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl

Les cœurs de trois réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi ont fondu suite au gigantesque tsunami de mars 2011 ayant ravagé le site et provoqué la pire catastrophe nucléaire mondiale depuis celle de Tchernobyl en 1986.

TEPCO et le gouvernement japonais ont commencé à relâcher progressivement dans la mer 1,3 million de mètres cubes d’eau traitée provenant de la centrale à partir de fin août. Cette eau avait servi à refroidir les cœurs des trois réacteurs qui avaient fondu suite à la catastrophe.

Mesures de protection pour les travailleurs

Port d’équipements de protection individuelle adaptés.

Surveillance régulière de la radioactivité sur le site et en périphérie.

Mise en place de protocoles de décontamination en cas de contact avec des matières radioactives.

Afin de garantir la sécurité des travailleurs intervenant sur le site, plusieurs mesures ont été mises en place. Le port d’équipements de protection individuelle adaptés est notamment exigé pour limiter les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants. De plus, une surveillance régulière de la radioactivité sur le site et en périphérie permet de vérifier que les niveaux de contamination demeurent acceptables.

En cas de contact avec des matières radioactives, comme cela a été le cas dans cet incident, des protocoles de décontamination sont prévus afin de limiter au maximum les conséquences sur la santé des personnes concernées.

L’enjeu du démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima

Pour rappel, le démantèlement de la centrale de Fukushima Daiichi est un projet colossal, estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros et dont la durée est évaluée à plusieurs décennies. Cet événement met en lumière l’importance de veiller constamment à la protection des travailleurs face aux dangers inhérents à ce type d’intervention, mais également face aux difficultés techniques rencontrées lors du démantèlement.

La catastrophe de Fukushima a conduit à une prise de conscience mondiale quant aux moyens à mobiliser pour garantir la sûreté des installations nucléaires et éviter que de tels drames se reproduisent. De nombreuses initiatives pour renforcer les normes de sécurité et protéger les travailleurs ont ainsi été développées depuis 2011.

Le rôle des autorités et organismes internationaux

Les autorités japonaises, bien sûr, mais également des organismes internationaux tels que l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) sont étroitement impliqués dans le suivi du démantèlement de la centrale de Fukushima Daiichi et dans l’évaluation continua des risques associés à cette opération.

L’AIEA, en particulier, joue un rôle important en mettant à disposition ses expertises techniques et en facilitant les échanges d’informations entre les différents acteurs nationaux et internationaux concernés par la sûreté nucléaire.

Vers un futur sans nucléaire au Japon ?

En parallèle, le gouvernement japonais est confronté au choix difficile quant à l’avenir de sa politique énergétique et doit répondre aux préoccupations croissantes de la population concernant la poursuite ou non de l’utilisation de l’énergie nucléaire dans le pays. Le débat sur ces enjeux est loin d’être tranché, et les événements tels que celui récemment survenu à Fukushima ne manquent pas de raviver les questionnements et les inquiétudes légitimes.

Entre ceux qui appellent à une transition vers des sources d’énergie plus durables et moins dangereuses, et ceux qui mettent en avant les avantages économiques et environnementaux de l’énergie nucléaire, le chemin à parcourir pour trouver un consensus s’annonce long et complexe.