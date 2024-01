Comment bien choisir la puissance de votre pompe à chaleur ?

Adoptez les énergies renouvelables pour un confort optimal et des économies d’énergie

Avez-vous déjà envisagé de chauffer votre maison grâce à une pompe à chaleur ? Cette solution permet d’allier écologie, confort et maîtrise des dépenses énergétiques.

Rappel sur le fonctionnement d’une pompe à chaleur :

Une pompe à chaleur capte les calories présentes naturellement dans l’environnement extérieur afin de les convertir en chaleur pour votre habitation, via un système de chauffage interne comme des radiateurs ou un plancher chauffant. Elle a l’avantage de s’appuyer sur une énergie gratuite, propre et renouvelable. Toutefois, son installation nécessite un approvisionnement électrique et des coûts d’exploitation doivent être anticipés.

Pompe à chaleur air-air : c’est le modèle le plus répandu, qui extrait les calories de l’air extérieur pour les diffuser dans les pièces par le biais d’unités intérieures appelées consoles ou ventilo-convecteurs.

Pompe à chaleur air-eau : elle utilise également l'énergie contenue dans l'air extérieur mais la restitue sous forme d'eau chaude pour alimenter le circuit de chauffage.

Pompe à chaleur géothermique : ce type de système capte la chaleur dans le sol pour chauffer l'eau du circuit de chauffage. Il s'agit de l'option la plus coûteuse à l'installation, mais aussi la plus performante en termes d'économies d'énergie.

Le rendement et les économies engendrées par votre système dépendront en grande partie de sa capacité à générer assez de chaleur pour répondre à vos besoins sans consommer d’énergie inutilement. Un mauvais dimensionnement peut causer des problèmes de confort et une surconsommation électrique, avec des factures énergétiques qui s’envolent.

C’est pourquoi il est essentiel de bien estimer la puissance nécessaire pour votre maison :

Evaluez la surface et le volume de votre logement, ainsi que les caractéristiques d’isolation vous permettant de limiter les pertes thermiques.

Analysez vos habitudes de consommation et faites un bilan de vos besoins actuels ou futurs. N'oubliez pas de prendre en compte des paramètres tels que le nombre de personnes vivant sous le toit, leur âge, la température souhaitée ou encore les contraintes architecturales.

Additionnez la puissance nominale de tous les radiateurs (ou celle du plancher chauffant) afin d'obtenir la puissance totale requise pour chauffer votre habitation. Prévoyez une marge supplémentaire de 10 à 20 % pour anticiper les besoins ponctuels et éviter la surchauffe inutile.

Monovalent ou bivalent : à vous de choisir en fonction de vos besoins

Une pompe à chaleur peut fonctionner en mode monovalent (elle assure à elle seule le chauffage) ou en mode bivalent (elle est associée à un autre système de chauffage d’appoint, électrique ou à gaz, qui prend le relais si besoin). La première option offre une puissance plus importante mais aussi un coût plus élevé, tandis que la seconde permet une meilleure adaptabilité aux besoins ponctuels et une consommation électrique moins importante.