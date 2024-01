Appels téléphoniques pour l’éco-rénovation : comment éviter ces appels abusifs ?

Les appels persistants malgré l’interdiction de démarchage téléphonique

Malgré l’interdiction de solliciter pour des travaux de rénovation énergétique, ces appels téléphoniques ne cessent de se poursuivre. Pour déterminer si vous êtes éligible à des aides, il est nécessaire d’entrer votre numéro de département et de répondre à quelques questions. En effet, dès le lendemain, une certaine Marie Dubois nous contacte en expliquant : « Dans le cadre du programme gouvernemental ‘Habiter mieux’ de l’Anah [l’Agence nationale de l’habitat], Enedis centralise toutes les demandes d’information sur les panneaux photovoltaïques« . Après discussion, notre profil ne semble pas l’intéresser, et la conversation s’arrête là.

L’énergie renouvelable connaît un essor fulgurant dans les foyers français, surtout avec les factures énergétiques sans cesse en hausse. Toutefois, il est crucial de reconnaître les manœuvres frauduleuses de certaines entreprises afin d’éviter les arnaques.

Exemple de démarchage abusif et stratégies pour contourner la loi

« EDF ne pratique pas le démarchage téléphonique, y compris pour la vente de systèmes photovoltaïques », dénonce le fournisseur d’énergie lui-même, qui se réserve le droit de porter plainte pour usurpation d’identité. Quant au programme « Habiter mieux » accordant des aides financières, il est désormais réservé aux propriétaires bailleurs.

De plus, certaines entreprises ont mis en place des stratégies pour contourner la loi interdisant le démarchage téléphonique. Ces stratégies consistent notamment à proposer des « études d’éligibilité ou diagnostics gratuits« , explique la Répression des fraudes (DGCCRF) chargée de contrôler ce secteur. Autrement dit, la législation actuelle n’est pas assez stricte pour empêcher ces appels malveillants.

Le cadre légal et les marges de manœuvre renforcées par les professionnels du secteur

L’espace de manoeuvre pour les démarcheurs s’est considérablement élargi grâce à certains professionnels issus notamment des centres d’appel. Initialement, la DGCCRF avait une interprétation stricte de la loi : tout appel lié à la rénovation énergétique était sanctionné. Cependant, le 18 novembre 2022, Olivia Grégoire, ministre déléguée aux Petites et Moyennes Entreprises et au Commerce, leur a demandé de ne pas sanctionner la pratiquer de rappeler les consommateurs ayant donné leur consentement préalable à être contactés. »

Cinq conseils pour éviter les mauvaises surprises

Afin de vous prémunir contre les démarchages abusifs et prendre en main votre projet de panneaux solaires, voici cinq conseils à retenir :

Soyez vigilants face aux entreprises prétendant agir au nom d’un organisme public.

Préférez contacter directement des artisans locaux ou des entreprises ayant pignon sur rue.

Faites toujours plusieurs devis pour comparer les offres et choisir la meilleure solution pour vos besoins.

Renseignez-vous sur les aides et dispositifs disponibles auprès des organismes officiels et évitez de donner suite à un appel entrant non sollicité.

Adoptez des gestes simples pour faire des économies d’énergie et diminuer votre facture tout en préservant l’environnement.

Se tourner vers des alternatives sérieuses pour se renseigner sur l’éco-rénovation

De nombreux guides et sources d’information sérieux sont disponibles pour mieux comprendre le domaine de l’éco-rénovation et l’installation de panneaux solaires. Parmi ces ressources utiles, citons notamment le guide produit par l’AQC (Agence Qualité Construction), l’Anil (Agence nationale pour l’information sur le logement) et l’INC (Institut national de la consommation).

En adoptant les bonnes pratiques et en s’informant auprès de sources sûres, il est tout à fait possible de protéger le consommateur et d’accompagner le développement des énergies renouvelables sans tomber dans les pièges du démarchage abusif. Restez donc vigilant et sachez reconnaître les signaux d’alerte pour profiter pleinement des bénéfices de l’éco-rénovation et des panneaux solaires.